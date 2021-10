La vacunación pediátrica en el santiaguero municipio Contramaestre entra en su segunda etapa con la inoculación del preparado Soberana-02 a los grupos comprendidos entre los 11 y 18 años.

Este paso en el proceso de inmunización es la garantía para el pronto regreso, después de su vacunación, a las aulas de los adolescentes que han visto parar sus actividades docentes debido al rebrote por la pandemia.