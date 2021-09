Contramaestre agradece vacunación pediátrica antiCovid-19

Giesy Yisel Ríos Rosales, llegó muy temprano con sus padres al Consultorio médico ubicado muy cerca del seminternado Juan Fajardo Vega, en Contramaestre, donde recibió la primera dosis de la vacuna Soberana, asistió de manera voluntaria, como todos los niños que estaban allí. En su cuerpo ya tiene un inmunógeno antiCovid-19, de probada eficacia.

Su madre Igleidi Rosales Ortega, quien labora como maestra primaria y apoya la vacunación pediátrica contra la Covid-19, expresó también su agradecimiento y confianza en la Revolución cubana.

