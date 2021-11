Intensifican vacunación anti-Covid-19 en Contramaestre

En medio de un entorno favorable para avanzar de manera más acelerada en el proceso de vacunación contra la Covid-19, el santiaguero municipio de Contramaestre acciona hacia ese empeño, poniendo énfasis en la recuperación de personas que aun no habían iniciado o completado el esquema de inmunización por una u otra razón. Al mismo tiempo prosigue la inoculación de vacunas cubanas a la población pediátrica y a los convalecientes de la enfermedad.

Con el objetivo de completar la vacunación con al menos una dosis a toda la población de Contramaestre, se ha trabajado de manera intensiva en las tres áreas de salud de este territorio santiaguero.

A este municipio oriental se le garantizó las dosis necesarias para asumir la inoculación de todos los grupos poblacionales. Las personas que padecieron la enfermedad antes del 26 de julio recibieron el preparado Soberana-Plus.

A aquellos a los que no se les había administrado ninguna dosis se les inoculó el inmunógeno Abdala, mientras que en la población pediátrica fueron vacunados con soberana 02 los niños y adolescentes comprendidos en las edades de dos a once y de doce a 18 años.

Para los pacientes alérgicos al tiomersal también se garantizó la vacuna y se mantuvieron activados los sitios clínicos necesarios para el avance de manera escalonada en el proceso de vacunación.

Gracias a la labor de los profesionales de la salud pública, así como cientos de voluntarios y personal administrativo, en estos momentos la inmensa mayoría de la población de Contramaestre ha sido vacunada con al menos una dosis de las formulaciones cubanas contra la Covid-19.

Please follow and like us: