Levantan medidas restrictivas en Santiago de Cuba

La apertura de todos los servicios públicos y privados, así como la eliminación de limitaciones a la movilidad de las personas en Santiago de Cuba, son señales inequívocas del retorno a una normalidad diferente, signada por el riesgo que implica la covid-19.

La provincia, como el resto del país, registra una disminución sostenida de los casos activos de la enfermedad, más acentuada desde finales de septiembre.

En consecuencia, el Grupo de Trabajo Temporal para el enfrentamiento a la covid-19 en el territorio -que preside el miembro del Comité Central del Partido, Lázaro Expósito Canto- acordó la adopción de nuevas medidas para la apertura de los servicios públicos y privados, que entrarán en vigor el 20 de octubre próximo, bajo estrictas medidas higiénico sanitarias.

Queda sin efecto la limitación de la movilidad de las personas de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. De modo que los habitantes de la provincia podrán circular por la vía pública a cualquier hora.

Asimismo, se eliminan las limitaciones de horario para la prestación del servicio de transporte público estatal y privado. La dirección provincial de Transporte deberá cumplir con rigor los protocolos para la protección de los viajeros.

Se eliminan los puntos de control sanitario para covid-19 en la carretera.

Además, se decidió restablecer la transportación de pasajeros intermunicipal. Esta se realizará bajo estrictas medidas higiénico-sanitarias, como el uso correcto de la mascarilla o nasobuco, la desinfección de las manos al momento de abordar el vehículo y la limitación al 50% de la capacidad para personas de pie.

Se abren las playas y piscinas. Estas últimas funcionarán con limitaciones, pues solo recibirán hasta el 50% de su capacidad y se exigirá el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias.

Al respecto, el doctor en Ciencias Luis Eugenio Valdés García, epidemiólogo y asesor del Grupo Temporal de Trabajo Provincial, explicó que en las playas hay que combatir las aglomeraciones; impedirlas a conciencia. Familiares y amistades deberán cumplir con el distanciamiento recomendado entre individuos, que es de 1,5 a 2 metros.

Tenemos que intensificar la limpieza de baños y vestuarios, así como realizar una adecuada disposición de cestos de basura y alimentos. Recomendamos a cada bañista o familia llevar las bebidas y los comestibles a ingerir en estos lugares, para evitar las aglomeraciones si existieran expendios de productos, apuntó la autoridad sanitaria.

También abrirán todas las instituciones culturales (museos, cines, salas de concierto, bibliotecas, teatros, etc.) cumpliendo con la desinfección de las manos a la entrada, el uso correcto del nasobuco y el distanciamiento físico. Se potenciarán las actividades culturales en las comunidades.

Se reanudarán los servicios de gimnasio y de belleza, tanto en entidades estatales como en el sector no estatal, previa certificación por Salud Pública. Solo se podrá atender a clientes hasta el 50% de la capacidad del local.

Se mantienen las regulaciones aplicadas a los servicios necrológicos. Continúa prohibida la realización de velatorios en viviendas. Los fallecidos por covid-19 solo se velarán durante dos horas, mientras que los cadáveres con otra causa de muerte permanecerán cuatro horas en la funeraria.

En este punto, Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de Santiago de Cuba, recordó que se cumplirá la limitación al 50% de la capacidad de las capillas y los dolientes deberán permanecer dentro de la funeraria.

Las oficinas de trámites, así como los servicios bancarios, comerciales y gastronómicos (incluyendo los de CIMEX), jurídicos y otros, funcionarán en los horarios habituales, por tanto, quedan sin efecto los ajustes realizados para enfrentar el pico epidémico en la provincia.

Todas las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) prestarán servicios de 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., de lunes a sábado, con el fin de atender a un mayor número de clientes, especialmente a los trabajadores; y los domingos de 9:00 a.m hasta las 2:00 p.m. Cuando se expendan productos de alta demanda para la población, las administraciones de estos establecimientos extenderán el horario de venta hasta las 10:00 p.m.

Los servicios gastronómicos estatales y privados continuarán ofertando productos para llevar y prestarán servicio con limitación del número de clientes hasta el 50% de su capacidad.

La apertura de las entidades –estatales o no- y las condiciones para la atención de clientes serán establecidas, en cada caso, por la certificación de Salud Pública.

Las administraciones deben continuar fomentando el trabajo a distancia, evitando la concentración de personas en las entidades.

Se brindará especial atención al reinicio del curso escolar con la reincorporación de los estudiantes, en tres grupos, hasta el 15 de noviembre.

Los cuerpos de inspectores de Salud, la Dirección Integral de Supervisión y otros agentes reguladores, así como la Policía Nacional Revolucionaria, incrementarán el rigor del enfrentamiento a la violación de las medidas higiénico-sanitarias en centros de trabajo o estudio y en la vía pública.

En las entidades laborales es obligatorio cumplir las medidas de protección para evitar los eventos institucionales. El director o administrador es el máximo responsable de la prevención de la covid-19 en su centro.

Según los expertos, aunque es improbable erradicar la infección, los pronósticos sobre el comportamiento de la epidemia son favorables, con una reducción progresiva de casos confirmados, pacientes graves y fallecidos.

La vacunación de más del 70% de la población santiaguera y la contención de contagios mediante las rigurosas restricciones aplicadas en los momentos más tensos de la epidemia, han hecho posible el descenso de la transmisión de covid-19 en Santiago de Cuba.

Tomado de Cubadebate

