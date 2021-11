Paramédico en Contramaestre por la salud y la vida

Aun cuando los niveles de contagio han disminuido significativamente, la Covid-19 continúa siendo un grave peligro. Mientras algunos han bajado la guardia, el personal médico y paramédico continúa en la compleja labor de la atención al paciente. Desde el municipio Contramaestre nos llega el testimonio de un joven que se ha mantenido todo este tiempo de pandemia tras el timón de una ambulancia y llama a la responsabilidad individual para preservar la salud y la vida.

Un grupo de pacientes del centro de aislamiento Pepito Tey en Contramaestre van a ser trasladados a una institución de la salud en Santiago de Cuba. Su viaje será en esta ambulancia en la que el paramédico Luvy Leyva Maceo ha trabajado durante toda la pandemia.

de una niña de tres meses y su madre a las que ayudó más allá de su traslado, le ha marcado profundamente.

Luvy y su compañero ultiman detalles, coordinan con el hospital de destino y finalmente salen a cumplir la tarea que durante 19 meses han asumido. Ellos han contribuido para que ahora vivamos una desescalada pandémica que demanda de mucha precaución pues el virus aun está entre nosotros.

Please follow and like us: