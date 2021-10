Marlen, artillera frente a la Covid-19 en Contramaestre

En Contramaestre, durante los 18 meses transcurridos en enfrentamiento a la Covid- 19, hay mujeres la primera línea del frente de batalla.

Por el céntrico Consejo Popular de Frank País, en esta jurisdicción del oriente de Cuba, con más de 20 mil pobladores , cuando se trata de la ejecutoria comunitaria de las delegadas del Poder Popular ante la difícil situación sanitaria destacan las genuinas representantes del pueblo.

Mariana Rmirez, Edilza Tur , Ceyda Reyna, Dulce María Pantoja, Isabel Miranda y Marlen Castellanos, quien entre otras , se adelanta al diálogo cuando confiesa que en varias ocasiones ha sentido el peso del agotamiento pero sin flaquear ni muchos menos saber de pesimismo, porque la comunidad científica cubana y el sistema de salud pública en Cuba salvan.