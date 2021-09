Agradece Liz Gabriela la vacuna de la esperanza

Con sueños y alegrías Liz Gabriela Brizuela Cabrera, acudió al vacunatorio a inmunizarse contra la Covid-19. No asistió sola; su abuela la llevaba de mano con la certeza de que su nieta recibiría la vacuna de la esperanza.

En el local aguardaban otros niños en espera de la primera dosis del amor y la salvación. El llanto era apenas perceptible, porque médicos y enfermeras con su inteligencia y manos prodigiosas, calmaban el temor haciendo del pinchazo un dolor nada intenso.

Luego de vacunarse con Soberana 02, la niña de seis años dice gracias, mientras que con rostro tierno se pone de pie junto a su abuela en expectativa de la observación indicada por hora.

Guardando prudente distancia y con su nasobuco puesto como protección, Liz Gabriela juega con su muñeca Pilar, con quien sostiene una amigable conversación diciéndole que está feliz porque no enfermará de un virus y que muy pronto va para su escuela.

Otros niños son chequeados con detenimiento en el vacunatorio para comprobar la reacción, donde instructores de arte disfrazados de payasos hacen reir a los pequeños con sus cuentos de fantasías y música infantil.

¿Abuela, quedan otros pinchazos?- pregunta Liz Gabriela. Por hoy no-, le responde la abuela; luego tenemos que venir a este lugar para matar ese coronavirus que mucho tiempo te ha resguardado en casa.

¿Y Pilar se puede vacunar? insiste la infante. No, le responde la Doctora; Pilar es tu muñeca de compañía que alivia tu vacuna. ¿Muy pronto iré a la escuela? Sí, en noviembre próximo será la arrancada para que estés en tu grupo con pioneros alegres, para aprender a leer, a contar, escribir; aprender a decir poesías e interpretar canciones; a ver brillar el sol.

Transcurrida la hora, se retiran del vacunatario Liz Gabriela y su abuela para regresar a casa y esperar 28 días tras la inmunización con Soberana 02. Brazos diminutos vacunados por vez primera contra la Covid-19 ya conquistan sueños y auguran un mañana promisorio.