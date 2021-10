Recibe hospital de Contramaestre donativo de insumos médicos

Como muestra de la solidaridad mundial hacia el pueblo cubano, en el hospital general docente de Contramaestre fue recibido un importante donativo de una organización francesa. Los insumos donados a esa institución de la salud contribuyen al sostenimiento de los servicios de atención al paciente que allí se prestan.

