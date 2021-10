Vigoriza gobierno de Contramaestre atención al pueblo frente a la Covid-19

En Contramaestre, al sur del oriente de Cuba, la Administración Local vigoriza la atención a la población frente a la Covid-19 porque: “tenemos un gobierno basado en el Poder Popular, como ha expresado el presidente cubano, Miguel Mario Díaz-Canel en su permanente vínculo con provincias y municipios de la Isla.

En este accionar, la misión principal del gobierno de Contramaestre se dirige a registrar, controlar y dar seguimiento a las tendencias y asuntos que emanan de los habitantes de esta jurisdicción; tarea en la que participan más de 22 dependencias estatales de subordinación local, las estructuras de la Asamblea Municipal del Poder y su Oficina Municipal en la sede de gobernación.

En presencia de la difícil coyuntura sanitaria extendida en el tiempo a causa de la pandemia, en este territorio que supera los 106 mil habitantes, en materia de atención al pueblo se ofrece prioridad a las personas vulnerables mediante la activación del personal de la Oficina Municipal para la tramitación de los asuntos y encuentros mensuales con representantes de organismos implicados para evaluar el seguimiento y nivel de respuesta.

Como resultado de la labor emprendida en esta materia en el transcurso de los seis primeros meses del corriente 2021, se atendieron 295 casos, con 385 asuntos, incluidas quejas y denuncias. Estos en su inmensa mayoría, atendidos por diferentes vías y de los que se encuentran 74 en trámites de solución. Consejos Populares como Frank País, Maffo-Moscú, Patricio Lumumba y Baire ocupan las mayores cifras en las tendencias planteadas, entre las que destacan: solicitudes de ayuda económica, incongruencias con el servicio de gas licuado, así como los precios abusivos y especulativos.

Otras de las preocupaciones reiterativas entre los contramaestrenses se enmarcan en inconformidades a cargo de núcleos numerosos con respecto a los mecanismos para la entrega de los productos de primera necesidad, no asignación de solares solicitados en años anteriores, ausente asignación de combustible doméstico para nuevos núcleos familiares y no entrega de la titularidad de inmuebles para obtener la libreta de abastecimiento.

Independientemente de las acciones que en el orden gubernamental se enfrentan para la atención a la población, en Contramaestre se impone la necesidad de que las instituciones sean más eficientes en búsqueda de alternativas para transformar los problemas en medio de las limitaciones de todo tipo derivadas del bloqueo norteamericano y de la Covid-19.