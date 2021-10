La conducta responsable completa la fórmula anti-Covid-19

El avance de la vacunación en el municipio Contramaestre ayuda a crear las condiciones para, en un futuro, pasar a la nueva normalidad. Sin embargo, como ocurre en el resto de la provincia Santiago de Cuba, y el país, es necesario aplicar junto a las vacunas anti-Covid-19, la dosis de responsabilidad que cada uno de nosotros debe producir para frenar a la pandemia de manera sostenida.

Con el desarrollo de la vacunación masiva en el municipio Contramaestre cada día son cientos las personas las que reciben alguna de las vacunas anti-Covid-19 producidas en Cuba, la mayoría de ellas ya completó el esquema de inmunización.

El avance de este proceso es un paso imprescindible para lograr el control de la pandemia, pero como han referido las autoridades sanitarias, este por sí solo no resolverá el problema.

Sigue siendo la responsabilidad individual el principal factor en el empeño por frenar al SARS-Cov2, y estamos en el momento más importante para garantizar la actuación cuidadosa ante la presencia del virus.

Esta es una etapa crítica en la conducta ante el peligro, porque el exceso de confianza podría hacernos retroceder o mantenernos en la pesada meseta de la que nos ha costado mucho trabajo comenzar a salir.

Vencido septiembre la inmensa mayoría de la población de Contramaestre ya recibió al menos una dosis de los preparados anti-Covid-19 cubanos. Ese es un logro colosal en medio de la situación que vive la nación, pero es solo un paso hacia adelante, no es la meta cumplida.

Pensemos en la familia, los amigos, los compañeros, la gente a la que queremos seguir viendo y con la cual deseamos compartir la concreción de una nación más prospera y feliz. Pensemos en los que nos arrebató la pandemia y no pudieron ser protagonista de este instante en el que el 99 por ciento de nosotros ya tiene en sus venas al menos una dosis del inmunógeno.

Hagamos lo que la ciencia ha hecho por todos nosotros, ser eficaces contra el virus. Sería retribuir a tanto empeño y dedicación con una conducta responsable, el elemento que completa la fórmula anticovid, que ahora casi todos llevamos en el hombro. RCHR, SITVC.