Dr. Mario y una canción a la medicina cubana contra la Covid-19

La sacrificada labor de los trabajadores de la salud en el santiaguero municipio de Contramaestre ha sido incuestionable en medio de la batalla contra la Covid-19. En los peores momentos del rebrote pandémico fueron capaces de mantenerse firmes en sus puestos y a pesar de las carencias materiales entregaron el mejor de los recursos para salvar vidas, el humano. La siguiente es una historia de la cual nació una canción homenaje a la medicina cubana.

De las historias relacionadas con el peor momento de la Covid-19 en el santiaguero municipio de Contramaestre, no puede quedar sin ser contada esta, en la que nació una pieza musical dedicada al Doctor Mario y sus compañeros.

El joven doctor Mario junto al experimentado Omar Andino miembro de la brigada Henry Reeve hizo el milagro de recuperar de la Covid-19 a cientos de pacientes en el hospital de campaña Pepito Tey, entre ellos a Ermisleydis, una talentosa compositora musical que apenas estuvo de alta dio a su esposo la letra de una canción.

