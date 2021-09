En Contramaestre también se cura “Con la luz de tu sonrisa”

Uno de los proyectos de desarrollo local que lleva adelante el municipio Contramaestre de la provincia Santiago de Cuba, tiene como propósito la atención a pacientes oncopediátricos y con otras enfermedades crónicas. Tiene el sugerente nombre “Con la luz de tu sonrisa” y está liderado por estudiantes de ciencias médicas con la colaboración del Partido Comunista de Cuba del territorio, el gobierno, las organizaciones políticas y de masas, así como trabajadores por cuenta propia.

Please follow and like us: