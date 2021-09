El Doctor Yunier Ramos Rodríguez, se empeña actualmente como responsable del centro para positivos a la Covid-19, Pepito Tey, en Contramaestre. Sobre el trabajo que realizan allí habla con satisfacción, pues logran que un alto por ciento de los pacientes que ingresan a la institución regresen recuperados a sus casas.

El Dr Ramos Rodríguez agradece la ayuda que la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, del territorio realizó al centro de aislamiento.