Osney Figueredo Fonseca es un productor porcino de avanzada en la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Ruta Invasora del municipio de Contramaestre que se diversifica para producir más alimentos.

La finca La Caridad, ubicada en la localidad rural el Naranjo, en este municipio de la provincia de Santiago de Cuba, reafirma su decisión de experimentar en la siembra de una hectárea de ajo, un producto que no es muy común su cultivo en este territorio de la región oriental de Cuba.

Periodista:¿Desde cuándo te dedicas a la actividad porcina?

Osney Figueredo: Hace 12 años que me inicié como productor en la crianza de cerdos. Inicié con unos pocos pero luego en la medida que me fue posible me he ido ampliando en instalaciones y en el número de animales que me permite integrar el grupo de avanzada del municipio en esta actividad.

P: ¿Con cuántos cerdos comenzaste?

O. F: Empecé con unos 140 y he crecido hasta llegar a 700, 800 y hasta mil cerdos. Cada año los resultados han sido superiores y cumplo con seriedad con la entrega y el peso de los animales según el convenio o contrato.

P: ¿Cómo lograr alimentar la masa ante el déficit del pienso animal?

O.F: Tengo 26.84 hectáreas de tierras donde siembro yuca Y-4, boniato, maíz y otros cultivos incluido plantas protéicas que me permiten elaboran aquí mismo el alimento para los cerdos para sustituir el pienso. La tierra debe estar siempre produciendo para que no te falte la comida ni de los animales y la que se destina a la población, pero hay que trabajar duro para ver los resultados.

P:¿ Por qué decides cultivar ajo si no es común en la agricultura de Contramaestre?

O.F: Justamente por eso quise experimentar a ver. Me dije, nuestro municipio ni la provincia de Santiago de Cuba son fuertes en este cultivo aunque sí en otros. En el ajo son fuertes otros territorios como Holguín en la zona de Velasco, Santi Spíritus y otras provincias del centro del país.

“En diciembre con la asesoría de un campesino holguinero Jorge Gómez Concepción nacido en Velasco y que ha devenido en contramaestrense hace un tiempo iniciamos este propósito de sembrar una hectárea de ajo”.

“Le dimos todas las atenciones culturales y cumplido los cuatro meses iniciamos ya la cosecha. Hasta ahora los resultados son muy buenos con un alto rendimiento. Es un ajo sano y grandes perspectivas para su comercialización”.

“Estoy muy contento y me he inspirado a este año incrementar hasta cuatro hectárea el área de siembra aunque con otras variedades más resistentes a plagas y enfermedades. Está demostrado que si el hombre sirve, la tierra sirve”.

En Contramaestre varios campesinos experimentan en la siembra de cultivos como la papa, la cebolla y el ajo entre otros no muy comunes en esta región oriental de Cuba, todo ese empeño como parte de la diversificación de las producciones lo que sin duda posibilitará a Contramaestre, en un futuro no muy lejano, una mayor soberanía alimentaria.