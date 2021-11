Sandinistas festejan gran triunfo electoral en comicios de Nicaragua

Managua, 8 nov (Prensa Latina) El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene hoy suficientes razones para celebrar, tras los resultados preliminares de las elecciones del domingo que le dan 74,99 por ciento del millón 424 mil 642 votos escrutados.

Tal resultado con el escrutinio de seis mil 629 Juntas Receptoras de Votos, el 49,25 por ciento de las 13 mil 459 que funcionaron, marca a todas luces una tendencia irreversible de victoria para los Sandinistas.

Al anunciar el primer conteo de las boletas casi a media madrugada de este lunes, la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), magistrada Brenda Rocha, adelantó que para las 13:00, hora local, ese poder del Estado presentará un segundo informe del acto comicial, que incluir{a la asignación de las actas de diputados, 90 a la Asamblea Nacional y 20 al parlamento Centroamericano.

El partido de Gobierno que encabeza la Alianza Unida Nicaragua Triunfa logró el apoyo de un millón 014 mil 334 de las boletas contadas en la maratónica primera jornada.

Al igual que en pasadas elecciones generales el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se alza como la segunda fuerza más votada, con 194 mil 745 boletas a favor, que representan 14,40 del total escrutado.

Los restantes 10,61 puntos porcentuales se lo dividen los partidos Camino Cristiano (3,44), Alianza Liberal Nicaragüense (3,27), Alianza por la República (2,20) y Partido Liberal Independiente (1,70).

Rocha informó que la asistencia a las urnas alcanzó 65,34 por ciento, de los casi 4.5 millones de nicaragüenses inscriptos en el padrón electoral.

En el departamento de Managua, principal demarcación territorial del país desde el punto de vista electoral y político, la alianza del partido de Gobierno logró el 72,66 por ciento de los sufragios escrutados, por el 15,68 del PLC.

Los militantes y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ya había salido a calles y plazas de todo el país a esperar el anuncio de un resultado que presentían ganador, extendieron la fiesta hasta casi el amanecer de este lunes.

Para el final de la tarde de esta propia fecha está anunciado en un encuentro en la capitalina plaza de la Revolución del presidente Daniel Ortega con los dos centenares de acompañantes internacionales que dieron fe de las octavas elecciones generales y la numero 49 en total, celebradas en el país más extenso de Centroamérica tras la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, el 19 de julio de 1979.

En las redes sociales los sandinistas combaten los anuncios de varios gobiernos de la derecha internacional, encabezados por Estados Unidos, más la Unión Europea, que desconocieron el resultado electoral.

Tras votar al mediodía del domingo el presidente Ortega dirigió un mensaje a la nación en cadena de radio y televisión, en el cual destacó la idea de que la paz había enterrado a la guerra.

