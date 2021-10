Piedras en el camino cubano

Los cubanos que agradecidos , defendemos las muchas conquistas de la Revolución Cubana, tenemos por estos días el difícil reto de enfrentar una realidad muy dura que va desde el ámbito económico hasta el político sin desechar el impacto que en lo social trasciende más allá de la búsqueda del sustento alimenticio para la familia.

Estos tiempos difíciles, aunque no son nuevos, vienen con un ingrediente altamente peligroso “La guerra mediática a través de las redes sociales” donde a diario se suceden llamados al desorden, la rebelión y hasta la incitación a manifestaciones violentas disfrazadas de pacíficas, cuando todos conocemos que los ideales mantenidos con dinero no fructifican en ninguna sociedad, esgrima el sistema social que sea.

La intensa lucha desatada va más allá de un simple llamado a la oposición a un régimen social que aunque no es perfecto demuestra con hechos la superioridad que posee y donde se garantiza un nivel de vida estable para todos aún cuando otros se empeñan en bloquear las principales vías de subsistencia, para luego culpar al Gobierno Cubano de las carencias, algo que cada día se hace más notorio en diferentes círculos de enemigos de la Revolución y su progreso social.

Intentos de desestabilizar el paso ascendente de la sociedad y la economía cubanas son desmantelados por la verdad a cada instante, lo que no quiere decir que es una batalla ganada ni mucho menos, pero nos demuestra el camino que debemos seguir en la lucha por mantener la igualdad social que hoy tanto esfuerzo nos roba.

No pretendo cerrar los ojos y el entendimiento y mucho menos dejar de reconocer que en lo interno también cometemos errores, muchos de ellos pecando de primerizos en muchos procesos a los que nos obligan a entrar en la búsqueda de soluciones prácticas y rápidas ante un bloqueo externo que cada vez se recrudece más.

Los cubanos hemos demostrado la capacidad de resistencia que poseemos ante las adversidades y aunque quieran opacar los logros con financiamientos millonarios a una contrarrevolución que no tiene ningún proyecto social respetable ni principios; los avances de Cuba son innegables, tómese solo la hazaña científica vivida en medio de la Pandemia , teniendo el orgullo de poseer nuestras propias vacunas anti Covid-19, donde en poco tiempo toda la población infantil estará vacunada , cuando otros países incluyendo aquellos que financian marchas o agresiones sociales se debaten en el caos incontrolable de la incapacidad para resolver sus problemas, aquellos que ven la paja en el ojo cubano y no ven la viga en el propio.

Cuba tiene el orgullo de crecerse ante las dificultades y duele la realidad que hoy se vive cuando los que nos asfixian con medidas antihumanas temen al levantamiento del bloqueo, solamente porque conocen lo que entonces sucedería, perderían la posibilidad de culparnos por sus atrocidades y el pueblo y la Revolución continuarían su desarrollo hacia la igualdad y el progreso económico y social.



