Patria o Muerte por la vida

“Tenemos Patria y defendemos la vida y seguimos siendo de Patria o Muerte“. Con esta frase expresada por nuestro Presidente Miguel Díaz Canel, concluyó el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, frase que según consideraciones periodísticas merece una atinada reflexión en los nuevos tiempos.

La construcción simbólica, ratifica el sentimiento de cubanas y cubanos con las raíces históricas de la nación, apegada a ese amor imperecedero por la vida, en que la Patria es esencia, fundada en una acumulación de valores.

De ahí que la justicia, la dignidad y la libertad son virtudes que engrandecen a la Patria revolucionaria, defendida desde Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868; otros héroes, hasta el enero victorioso, etapa donde comienza un gigantesco proceso a favor de la verdadera existencia de todo el pueblo.

La campaña de Alfabetización fue vida para miles de analfabetos sumidos en la ignorancia. En Girón se combatió por conservar la vida con más educación, cultura e independencia.

La edificación de Consultorios médicos de la familia en todo el país, devino en más calidad de vida para niños, embarazadas, adultos mayores, personas vulnerables.

Por derecho a la vida, se construyeron universidades para hacer hombres y mujeres verdaderamente cultos en defensa del progreso social; se ejecutaron grandes fábricas e industrias para garantizar producción de bienes y servicios.

Por derecho a la vida en un modelo socialista inclusivo, la familia cubana goza de tranquilidad, de paz, de seguridad, de respeto; ingredientes que nos hacen más felices, pese a las adversidades y tropiezos.

Por derecho a la vida, científicos y personal de la salud, desafían una pandemia inesperada para salvar a los hijos del terruño, para ofrecer ayuda solidaria a otras naciones del planeta necesitadas de una urgencia sanitaria.

Por esa Patria soñada y conquistada, de amor a la vida, Cuba rechaza la intención de estrangular la economía nacional; la subversión; la creación de campañas política-comunicacionales en redes sociales con el interés de provocar desestabilización e imponer un cambio de sistema.

Por esa Patria soñada por Martí y conquistada por Fidel, Cuba defiende el ejercicio de la soberanía y de la Ley. Por tanto esas agresiones que se proponen para socavar nuestra independencia y destruir el orden Constitucional, la Revolución y el Socialismo, nunca tendrán respaldo alguno.

Por tal razón, es venerable nuestro “Patria o Muerte por la vida”, que significa morir por la dignidad de la nación, con la certeza de que venceremos.

