Parlamento de Cuba reafirma socialismo y rechaza agresiones

La Habana, 27 oct (Prensa Latina) La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba reafirmó hoy la decisión de continuar la construcción del socialismo en la isla y rechazó las agresiones de Estados Unidos para impedirlo.

Así lo consigna una declaración del Parlamento aprobada por unanimidad por sus diputados, reunidos hoy de manera semipresencial en el Palacio de Convenciones y mediante videoconferencias instaladas en las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

Cuba avanza firme en sus convicciones y decidida a defender el estado de derecho socialista y popular, subraya.

Denuncia que el gobierno de Estados Unidos ejecuta una guerra no convencional contra la nación caribeña dirigida a subvertir el orden constitucional, ahogar la economía, provocar el caos e imponer un cambio de sistema.

Washington financia, alienta y tolera acciones terroristas desde su territorio, donde personas y grupos reciben apoyo de congresistas y otros funcionarios a fin de promover marchas ilegales, sabotajes y otros actos hostiles contra la isla antillana, afirman los diputados de la Isla.

El pronunciamiento refrenda la voluntad del gobierno cubano de, en ejercicio de la soberanía y la ley, defenderse ante tales agresiones.

También condena el bloqueo económico, comercial y financiero que por más de seis décadas aplica Washington. Lo considera acto de genocidio y violación flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y de las normas internacionales.

La declaración condena que Estados Unidos reforzara el cerco anticubano en tiempos de pandemia, que, dice, utiliza como aliada de sus intentos por derrocar a la Revolución cubana.

La Asamblea Nacional del Poder Popular rechaza pronunciamientos del Congreso estadounidense y del Parlamento Europeo, que considera injerencistas y ofensivas.

Expresa además gratitud a la solidaridad internacional y de emigrados cubanos en diversas latitudes del planeta.

Reafirma en sus conclusiones el compromiso de perfeccionar el modelo de democracia socialista mediante el ejercicio del poder del pueblo y para el pueblo.

