Luisa, mujer de acero y miel en los Órganos Locales del Poder Popular

No se equivocó Fidel al decir que la mujer cubana es: “Una Revolución dentro de otra Revolución”. El Consejo Popular de Los Negros, en el municipio de Contramaestre, tiene el orgullo de contar con una mujer de esa estirpe: Luisa Castillo Fernández; quien fuera delegada de circunscripción, presidenta del Consejo Popular, delegada a la Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP) y diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) desde su localidad Los Negros.

Licenciada en Biología, Máster en Ciencias de la Educación, Secretaria del núcleo del Partido Comunista de Cuba (PCC) de un centro escolar, Miembro del Comité Municipal y Provincial del Partido, Secretaria del Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Política de la Zona de Defensa Los Negros, fueron algunas de las muchas funciones desempeñadas por esta gran mujer de acero y miel; quien dedicó gran parte de su vida a servir al pueblo donde nació.

_¿Desempeñarse como diputada a la ANPP, como delegada a la APPP, como presidenta de un Consejo Popular y delegada de circunscripción, qué responsabilidades implicó para su vida?

¨Desempeñar estas responsabilidades sin duda fue un reto muy fuerte, sobre todo por ser mujer, madre, esposa, e hija. Las tareas implicaron mucho sacrificio, esfuerzo y dedicación, pero siempre conté con el apoyo de mi familia, de los delegados, de los representantes del Consejo Popular y los dirigentes del municipio. Considero que el éxito estuvo en la unidad lograda entre todos los factores y el vínculo con el pueblo, así como en el empeño de todos por continuar avanzando.¨

_¿Qué hechos marcaron su gestión en los años de mandato como autoridad en el gobierno local?

¨Dirigí el Consejo Popular en una etapa muy difícil, nos encontrábamos en el período especial, pero a pesar de las limitaciones que teníamos me emocionaba mucho ver el respaldo de mi pueblo a la Revolución, manifestado en la participación masiva en las actividades que se realizaban. Recuerdo en el año 2002 la participación en las tribunas abiertas, en la marcha por la Patria y en la firma del Proyecto de Modificación Constitucional. Se trabajó mucho en otras tareas, como en la construcción de un acueducto rural desde el subterráneo hasta la comunidad, construcción de viviendas para los más necesitados, de salas de vídeo en Las Llanadas y La Guada. Gestionamos y ayudamos con los locales para la ubicación de las pizarras telefónicas, el punto de venta de la TRD, en todos siempre contamos con la participación popular.¨

_¿Cuánto aportaron las experiencias vividas durante 15 años de servicio al pueblo a la Luisa mujer de hoy en día?

¨Fueron muchas la experiencias, pero conocer personalmente a Fidel, hablar con él, tocarlo, fue mi mayor experiencia. Tampoco olvido la unidad que logré entre todos los que dirigíamos el poblado, pues fue esto lo que me permitió coordinar la atención a las diferentes localidades del territorio y a los problemas que le afectaban, aunque reconozco que no siempre logramos resolverlos. Sin duda el trabajo en el Poder Popular tuvo una gran influencia en la Luisa de hoy, a ello le debo parte de mi preparación, mi crecimiento como ser humano, mi sensibilidad ante el dolor ajeno, aprendí a sentir pasión y orgullo por lo que hacía, así como impaciencia y angustia por lo que no alcanzaba.¨

_¿Cómo valora el actuar de los delegados en el Consejo Popular Los Negros en su encargo con el pueblo?

¨He tenido referencias del trabajo que han realizado algunos de ellos, visitando a las personas enfermas y vulnerables, ubicando mensajeros, gestionando la venta de algunos productos, pero considero que si trabajaran en equipo el resultado fuera mejor.¨

_¿Qué mensaje le envía a quiénes hoy representan al pueblo en instancias locales, municipales, provinciales y nacionales?

¨Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la gestión gubernamental es el bienestar del pueblo, les sugiero trabajar duro para evitar que las insuficiencias en los servicios provoquen molestias y agitación a la población y que incrementen el trabajo con el pueblo, que escuchen, aclaren y sobre todo, que juntos busquen soluciones a los problemas.¨

Conversar con Luisa Castillo fue un infinito placer. Máxime cuando es un ejemplo de revolucionaria, de mujer y dirigente que honró al Consejo Popular de Los Negros con su trabajo. A ella todo el loor que merece por la entrega a los Órganos Locales del Poder Popular en este su aniversario 45 de creados.

*Colaboración de David Alejandro Medina Cabrales, estudiante de 10 grado en el Centro Mixto Lorenzo de la Rosa Casas del Consejo Popular de Los Negros.