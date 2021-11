Los historiadores de Cuba defenderemos su soberanía

A raíz de los anuncios del enemigo de Cuba sobre una movilización contrarrevolucionaria prevista para este 15 de noviembre con el propósito de subvertir el orden y la tranquilidad ciudadana, la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) emitió una declaración donde sus miembros condena abiertamente las maniobras de la CIA y el gobierno de los EEUU que incluye el financiamiento y apoyo, a través de los grandes medios de que disponen, para crear una imagen de desestabilización social inexistente realmente en el país, y socavar la soberanía de la nación.



La UNHIC expresa su apoyo incondicional a las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su intervención de clausura del séptimo periodo ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular: “Los derechos no son ilimitados, sus límites están previstos también en la Constitución: son los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y las leyes”.

Tal y como hacen las demás organizaciones y asociaciones civiles de la sociedad cubana, la UNHIC se suma al pueblo en la defensa de sus legítimos derechos de mantener la soberanía y la dignidad de la patria que se nos entregó el primero de enero de 1959, sin yugo opresor, independiente, libre, con la elección propia del camino que recorreríamos salvando todos los obstáculos que aparecerían con el decursar del tiempo como lo dejó claro Fidel Castro cuando dijo en su discurso en Santiago de Cuba el 1ro de enero de 1959: “La Revolución empieza ahora, la Revolución no será una tarea fácil, la Revolución será una empresa dura y llena de peligros…”

Nadie nos arrebatará la nación libre que nos entregaron la pasaremos con su soberanía e independencia de generación en generación como los corredores de relevo, sin dejar caer el bastón y siempre llegar a la meta victoriosos.

