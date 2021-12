Califica Díaz-Canel de mentiras y calumnias medidas coercitivas contra Cuba

La Habana, 1 dic (ACN) Medidas y más medidas coercitivas, presiones, mentiras y calumnias, así calificó hoy el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a las nuevas acciones adoptadas por el Gobierno de las Estados Unidos contra nueve funcionarios cubanos a los que restringirán las visas para visitar esa nación.

En el mensaje difundido en su cuenta de la red social Twitter, el mandatario cubano denunció que medidas como esa constituyen el arsenal perverso del imperio para desestabilizar el país.

No aprenden de las derrotas sufridas por el uso de una política fallida, enfatizó el mandatario, quien empleó la etiqueta #AquíNoSeRindeNadie como símbolo de la resistencia de los cubanos ante las adversidades.

