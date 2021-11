Cuba en pié, en Revolución

Sesenta y dos años de luz de victorias y Cuba nunca de rodillas. En cada barrio, calles y plazas, el pueblo aclama por su Revolución. Se revive el Grito mambí, la sangre redentora; se rememora el heroísmo esperanzador de la ciudad, la rebeldía de los barbudos en la Sierra; la clarinada de un Fidel que aún vibra en el llano y en la montaña.

Cuba es de todos sus hijos. No, a las agresiones enemigas. No, a la subversión. No son consignas concebidas para hoy, tras los años y la prisa, manifiesta del imperio por arrebatarnos la libertad conquistada a fuerza de coraje y principios.

Son reclamos del pueblo repetidos en todas las tribunas de la Patria que nos vio nacer y crecer. Es la hora de ponerle corazón a la obra común, de demostrar que es el tiempo perfecto para decir que la soberanía no se negocia, que la luz eterna de la Revolución nadie la apagará.

Nuevamente serán levantadas las manos firmes para empuñar la fuerza de la verdad y las ideas, para demostrar que las calles son del pueblo, de esos hombres y mujeres que las comparten diariamente bajo el dominio de la paz, de la tranquilidad y del respeto a nuestra integridad. Ni anexionistas, ni traidores.

Esta tierra continuará perfeccionando su obra revolucionaria presente y futura. Las calles y avenidas serán tomadas por los cubanos de la nación, por los que aman y defienden su verde Caimán.

Amaneceres de victorias nos esperan en altares sagrados de la Patria, donde Martí nos contemplará orgulloso en la histórica plaza; donde se vuelve a cantar en Himno en La Demajagua; cerca del Moncada de Santiago de Cuba, y también en Birán, donde nació la semilla fértil que nos dio libertad, derechos y dignidad para defender a ultranza esta Revolución.

