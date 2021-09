Convocada en Contramaestre XXII vigésima segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular

Contramaestre tiene convocada la vigésima segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular para este 25 de septiembre, según consta en la convocatoria al efecto librada por la máxima dirección del gobierno local, en la persona del doctor Manuel Rodríguez Alfaro.

El plenario está previsto a las nueve de la mañana , en la unidad empresarial de base beneficio de café “Rolando Ayud”, en presencia de los delegados de las 161 circunscripciones de esta jurisdicción del oriente de Cuba , dirigentes de organismos, y entidades así como de representantes de la sociedad civil, todos cumplimentado las medidas protocolares que exige la actual situación epidemiológica que vive este territorio a causa de la Covid-19.

En la cita de gobierno , además de informarse acerca de las decisiones que adopta el presidente de este Órgano y el estado de cumplimiento de los acuerdos adoptados en similares sesiones anteriores, corresponderá al Consejo de la Administración revelar los resultados de la aplicación de la política de subsidios a personas naturales para financiar las acciones constructivas en el ámbito de la vivienda en estos difíciles tiempos por lo que transita la nación cubana.

Durante el plenario y en cumplimiento de la agenda de labores, los delegados del Poder popular de Contramaestre conocerán acerca de la ejecución del presupuesto al término del primer semestre de este 2021, del desarrollo atípico del curso escolar 20-21 y las proyecciones del venidero año académico.

La vigésima segunda sesión ordinaria de la Asamblea de gobierno valorará también el cumplimiento del programa cafetalero, los resultados en la atención a la población al cierre del primer semestre del corriente año, mientras que los consejos populares de La Torcaza y Guaninao y la diputada al Parlamento nacional por este territorio, Lourdes Palau Vázquez, rendirán cuenta del cumplimiento de sus atribuciones y funciones, respectivamente.

Esta propia jornada del 25 de septiembre será aprovechada por el Órgano de gobierno de Contramaestre para materializar una sesión extraordinaria con el interés de que su presidente rinda cuenta del cumplimiento de sus atribuciones y gestión en el marco de su competencia en el actual décimo séptimo período de mandato del Poder popular.