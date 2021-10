Contramaestre reanudará proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores

Tras haberse postergado hace dos años las reuniones de rendición de cuenta del delegado a sus electores, Contramaestre a partir del venidero noviembre reiniciará este proceso de diálogo directo y abierto gobierno pueblo, tal y como lo ha indicado el Parlamento cubano.

Para materializar tan importante ejercicio de democracia socialista, las autoridades de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Contramaestre ya trabajan en el cronograma, así como en la preparación a nivel de los 13 consejos populares, teniendo en cuenta el llamado de sus homólogos nacionales de romper formalismos y retomar el diálogo con el pueblo.

Durante este proceso, en esta jurisdicción no faltará el reconocimiento a los delegados de circunscripciones por su activa participación en las acciones de prevención y enfrentamiento a la Covid-19, entre las que destacan: recorridos por los barrios, atención a personas vulnerables, apoyo al personal de la salud pública y enfrentamiento a indisciplinas y violaciones de las medidas establecidas en la coyuntura sanitaria que aún vive Cuba.

Estos encuentros, a decir del doctor Manuel Rodríguez Alfaro, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Contramaestre, han de estar dirigidos con el concurso de las masas, a la búsqueda de soluciones a las problemáticas de las comunidades, como expresión de que el poder del pueblo ese si es poder.

Rodríguez Alfaro adelantó también que en el transcurso de estos encuentros, válidos para las 161 circunscripciones radiadas en este territorio del oriente de Cuba, se continuará ratificando la decisión del gobierno de continuar perfeccionando la obra del Poder Popular ante cada limitación o carencia que imponen el bloqueo norteamericano contra Cuba y la crisis económica global a causa de la Covid-19.