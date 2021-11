En Contramaestre, entrega al primer secretario del PCC en Santiago de Cuba

En el municipio Contramaestre se desarrolló el proceso de entrega al compañero José Ramón Monteagudo Ruiz como nuevo primer Secretario del Partido en la provincia Santiago de Cuba. Junto al reconocimiento al compañero Lázaro Expósito Canto por sus más de doce años de labor en la máxima dirección de la región santiaguera, estuvo presente el llamado a incrementar los planes productivos del municipio con mayores áreas cultivables de la región indómita.

En un ambiente de reflexión y compromiso sobre los retos que debe asumir el municipio Contramaestre en el plano político, económico y social, especialmente en la producción de alimentos, transcurrió en este territorio santiaguero la entrega al nuevo Primer Secretario del Partido en la Provincia compañero José Ramón Monteagudo Ruiz.

El también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba insistió en la necesidad de multiplicar los planes de siembra de alimentos, aprovechando al máximo el fondo de tierra disponible en el municipio y haciendo uso de los abonos orgánicos y dando un uso más eficiente a las capacidades de riego instaladas.

En el acto fue reconocida la rica y fructífera trayectoria del compañero Lazaro Expósito Canto quien continuará desarrollando una estrecha colaboración con el sistema de la agricultura de Contramaestre debido a las tareas que continuará asumiendo en el sector agrario en la provincia.

Diplomas de reconocimiento y un agasajo por parte de los presentes recibió Expósito Canto quien por más de doce años se desempeño ejemplarmente en la máxima dirección del partido en Santiago de Cuba.

