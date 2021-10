Aniversario 45 de los Órganos Locales del Poder Popular: tributo a sus protagonistas

El aire puro corre insistente y sonoro dándole un toque especial al ambiente; casi a las dos de la tarde, el colorido jardín saluda a la llegada y para completar la escena me adentro en una espaciosa y modesta sala y observo una pequeña bandera cubana entre algunos adornos y flores.

Irene Rivero López apareció en minutos, elegantemente vestida en el interior de su casa; durante el tiempo que dialogamos experimenté la admiración y orgullo al conocer a una servidora del pueblo.

Irene es un mujer culta, nacida en el Consejo Popular Los Negros, perteneciente al municipio de Contramaestre. Maestra de todas aquellas personas que no tenían el 6to grado aprobado, y luego auxiliar del servicio en el Ministerio de Educación. Fue delegada a la Asamblea Municipal del Poder Popular por la circunscripción #60, durante 10 años.

Hoy no se desempeña en esta responsabilidad, pero voluntariosa compartió las experiencias vividas en una década de entrega a sus electores.

-¿Desempeñarse como delegada qué responsabilidades implicó para su vida?

¨Implicó muchas responsabilidades, ya que me correspondía mediar entre al población de mi circunscripción y los organismos a los que competía la solución de determinadas situaciones en mi comunidad. Además debía escuchar a mis electores, a veces no había una solución material a sus planteamientos, pero se les daba una respuesta acorde, y así se sentían atendidos. Siempre he tenido el concepto de que el delegado es como un médico, que según uno atienda con cariño y amor a sus electores, así ellos salen complacidos y contentos de la respuesta dada.¨

-¿Su rol en cada escenario político, cuan diferente fue sobre la base de su misión con el pueblo?

¨Mi rol según mis electores fue muy protagónico, ya que en todas las reuniones realizadas en nuestro consejo yo daba mi opinión y mi punto de vista sobre los problemas y planteamientos de mis electores, para así darles una respuesta, además de decir qué habíamos hecho y qué nos faltaba por hacer.¨

-¿Qué hechos marcaron su gestión en los años de mandato como autoridad del gobierno local?

¨Recuerdo que lo primero que logré en mi mandato fue gestionar una vivienda para unas personas que vivían dentro de un refugio; di el planteamiento hasta que se construyó la casa, y aún hoy en día esas personas agradecen ese hecho tan humano. Además logré tres casas más para personas que vivían en muy malas condiciones; nunca me cansé de gestionarlas hasta que vi a esas personas viviendo en casas confortables. También logré dentro de la circunscripción la construcción de una casa de ancianos para darles un techo seguro a todas las personas de la tercera edad que no tenían familia.¨

-Algún mensaje para quienes como usted tiene una responsabilidad tan importante en la base y para con el pueblo?

¨Les exhorto a que no renuncien a lo que parece más difícil, a que trabajen con las organizaciones políticas y de masas, con los electores y las instituciones para resolver los inconvenientes y hacer de la circunscripción un espacio para la solución de problemas, la creatividad y para la recreación sana de la juventud.¨

Irene Rivero López me despidió en el ambiente acogedor de su hogar con el agradecimiento de la visita y en su rostro el beneplácito del deber cumplido. Ella es una de tantas delegadas de circunscripción en el poblado de los Negros que sirvieron al pueblo por muchos años.

En estas líneas va el reconocimiento a la dedicación del trabajo diario durante una década, justamente cuando Cuba celebra el 45 aniversario de la creación de los Órganos Locales del Poder Popular. Tributo a sus protagonistas.

Colaboración de David Alejandro Medina Cabrales, estudiante de 10 grado en el Centro Mixto Lorenzo de la Rosa Casas del Consejo Popular de Los Negros.