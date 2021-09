Necesarios los CDR en la sociedad cubana

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) surgieron el 28 de septiembre de 1960, con el objetivo de reforzar la vigilancia revolucionaria, ante las constantes amenazas y agresiones de quienes no aceptaban el cambio político y social de Cuba.

Rápidamente fueron integrados por personas entusiastas, de diversas profesiones y edades, los CDR tienen el mérito de contribuir a la unidad de los cubanos, todos querían proteger lo que había costado años de luchas.

La organización de masas de mayor membresía en Cuba, se vio promoviendo trabajos voluntarios, apoyando labores agrícolas, en donaciones de sangre, campañas de ahorro, recogida de materia prima, en la prevención social, audiencias sanitarias, participó en la constitución de los órganos del Poder Popular, en la elección de los delegados y en todas las tareas que requerían masiva colaboración.

Habituales se volvieron las fiestas cederistas, la coldosa, los adornos del barrio, la limpieza de calles y comunidades, la alegría con que se esperaba cada aniversario.

“Si de repente no se contara con los Comités de Defensa de la Revolución, si de repente actuáramos como si no existieran, ¡cuántas tareas hoy fundamentales que esta institución realiza dejarían de realizarse en todos los órdenes, en todos los sentidos!”, dijo Fidel en el discurso por el VII Aniversario de los CDR.

No se equivocó nuestro Comandante, como no lo hizo al crear la organización, son los CDR todavía necesarios en la vida de los cubanos, por ser los más cercanos a las familias, los que integra la madre, el hijo que cumplió 14 años, el abuelo, las federadas, son tan de nosotros, que no podemos dejarlos decaer, hay que ponerles el entusiasmo de sus inicios, adaptarlos a los nuevos tiempos, sin que pierdan su esencia solidaria y de apoyo a la Revolución.