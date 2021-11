Contramaestre desarrolló Asamblea de Balance del Partido

Contramaestre vivió en la jornada de este 26 de noviembre la Asamblea de Balance, Renovación y Ratificación de Mandatos del Comité Municipal del Partido para impulsar las acciones que darán continuidad a lo aprobado en el 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC).

En el marco del 65 aniversario de la Expedición del Yate Granma y el levantamiento armado en Santiago de Cuba, de los cinco años de la partida física del Comandante en Jefe Fidel Castro, los 165 delegados del quórum demostraron en la cita dominio y análisis crítico del informe de balance, del trabajo realizado en cada sector hasta la fecha, de las dificultades a resolver y del papel rector del Partido en el control, exigencia e impulso de la política económica-social y las estrategias de desarrollo para con el municipio.

Presidiendo el encuentro político, Norberto Ramos Vice jefe del Departamento de Construcción, Industria, Transporte y Servicios del Comité Central, José Ramón Monteagudo Ruiz, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba y José Angel Labrada Castillo, Primer Secretario del Partido en Contramaestre, así como otros miembros del Buró Provincial y el Comité municipal.

Los temas sometidos a discusión en la agenda del día sostuvieron el papel de este órgano en el impulso y control de la producción y comercialización de alimentos, en el análisis del funcionamiento interno, la atención a la política de cuadros y el trabajo político-ideológico.

De los criterios expuestos sobre la batalla económica, en el caso de los delegados azucareros manifestaron el reto que tienen en crecer en la siembra de caña, apoyar a la industria Dos Río una vez que inicie la molienda y echar a andar el central de Contramaestre; los representantes de estructuras agrícolas con objeto social de cultivos varios, ganadería, el Polo Productivo de Laguna Blanca, la finca El Alcázar, allí también presentes expresaron la necesidad de aprovechar más la tierra, el uso de la ciencia y la técnica y el intercalamiento productivo.

En la batalla ideológica que se libra en toda Cuba y que fuera tema en debate, además, se aludió a los peligros de la guerra mediática conocida hoy como de 4ta generación, donde muchas de las armas de esa guerra son las insuficiencias y problemas que tenemos y el primer proyectil es cada error que se comete en el trabajo diario; de ahí la necesidad de corregir ineficiencias y solucionar viejos problemas.

Las valoraciones de la actividad de cada revolucionario en las redes sociales constituyó otro elemento en el encuentro, el rol que éstas desempeñan actualmente en el escenario político mundial y por ello lo importante de llevar hasta estas plataformas digitales los logros de la Revolución en materia de salud, ciencia, educación, deporte, seguridad ciudadana y justicia social para enfrentar las constantes campañas difamatorias. Destacando en estas tareas el papel que le corresponde a la FMC, los CDR, UJC, CTC, ANAP, el Centro Universitario municipal, entre otros.

En la jornada de labores de la Asamblea de Balance del Partido un momento decisivo fue la elección de los miembros del Comité Municipal y su Buró Ejecutivo, de las 4 comisiones permanentes de trabajo y de los delegados a la Asamblea Provincial. Quedando constituido, con un 100 % de los votos válidos el Comité Municipal y ratificándose a José Angel Labrada Castillo como 1er Secretario del Partido en Contramaestre.

Al cierre de la cita política los 164 delegados y la presidencia coincidieron en que la batalla económica e ideológica que se libra, se gana desde el centro de trabajo, cumpliendo con eficiencia los encargos personales, con un mayor rigor en la responsabilidad individual como militantes, con un mejor trabajo en comisiones, laborando con una estrategia clara y planificada, estimulando la autopreparación; creciendo en la atención de gobierno y política a los barrios. Se gana perfeccionando la política de cuadros, el funcionamiento orgánico, la comunicación y el intercambio con el pueblo y logrando una mayor integración de éste a los procesos importantes que se desarrollan en el municipio.

