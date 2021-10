El 15 de noviembre la Patria os contemplará orgullosa

Este 15 de noviembre la Patria os contemplará orgullosa. El canto a la libertad y la soberanía se estremecerá en toda la Isla. Banderas de la estrella solitaria ondearan en calles, plazas y avenidas. Cuba henchida de lealtad recordará a sus Héroes.

José Martí, como siempre hará respetar sus doctrinas; el Guerrillero heroico cabalgará como Quijote para demostrar su valía por la causa de los pueblos. Ignacio Agramonte – El Mayor- renegará nuevamente de la intervención extranjera tomando la vergüenza como arma, mientras que Antonio Maceo -El Titán de Bronce- reafirmará que no hay ni habrá pacto con el enemigo.

El 15 de noviembre, ciudades de Cuba con sus gloriosos guerreros al frente, refrendarán la fidelidad a la Revolución, desoyendo los cantos de sirena. El rechazo absoluto a la anexión, será la respuesta perfecta a las pretensiones subversivas.

En esa fecha, los obreros en sus fábricas estarán más afianzados en aportar sus mejores frutos; los campesinos desde el surco apostarán por sus cosechas y por la grandeza revolucionaria; y niños y adolescentes volverán a las aulas, con sueños por cumplir y alegrías.

El 15 de noviembre, la mujer creadora junto a ingeniosos innovadores y científicos, demostrarán con su protagonismo los deseos de hacer la Patria más inmensa, al tiempo que la juventud ratificará sus convicciones y principios para ensanchar retos y desafíos comprometidos con la nación.

El 15 de noviembre, será un día de agradecimiento eterno a la Revolución sacrificada; será un nuevo amanecer que acogerá en sus calles al pueblo trabajador y su relevo, tras el compromiso diario; acogerá a esos hombres y mujeres que aman y construyen con el propósito de edificar aún más a Cuba para engrandecer el presente y el mañana.

Ese 15 de noviembre, la Patria levantará sus voces enérgicamente para ratificar que desafectos e instigadores no podrán con sus hijos, que pese a las limitaciones y vicisitudes, nos mantendremos firmes y orgullosamente libres y soberanos por nuevas conquistas y victorias.

Please follow and like us: