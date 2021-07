Medidas Covid-19 en vigor entre el 26 de junio y el 10 de julio

A partir del análisis realizado por el Grupo Temporal de Trabajo de la provincia, los resultados de la visita del Consejo de Ministros y las indicaciones emitidas por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz en la reunión efectuada el pasado 17 de junio en Santiago de Cuba, se revaluó el cumplimiento de las medidas del Plan General de enfrentamiento a la Covid-19 y se convino en profundizar en aquellas que se hace necesario su reforzamiento en la provincia de Santiago de Cuba.

Los principios a sostener son los siguientes:

Priorizar las tareas que sean fundamentales para lograr un buen aseguramiento a la economía.

Continuar con la puesta en marcha de la Tarea Ordenamiento.

Sostener el fortalecimiento de los servicios fundamentales y básicos de la población con la mínima cantidad de trabajadores.

Elevar y mantener la producción de alimentos.

Evitar en todos los escenarios las altas concentraciones de personas.

Lograr una mayor efectividad en los protocolos concebidos en Salud Pública.

Evaluar todas las medidas que sean necesarias implementar para disminuir la movilidad.

EN CONTRAMAESTRE SE APLICARÁN LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

1-La pesquisa diaria a zonas estratificadas de riesgo (manzanas con controles de foco y población vulnerable), con personal de salud, factores de las circunscripciones y líderes no formales, para la búsqueda de casos con síntomas sugestivos de Covid-19.

Organizar brigadas por circunscripción con factores de la comunidad y líderes no formales encabezados por los Equipos Básicos de Salud.

2- Trabajar integralmente las acciones de control de foco y eventos por circunscripciones.

Se organizarán las acciones por circunscripción y se estratificarán las mismas en alto, mediano y bajo riesgo para la toma de decisiones. Alto riesgo: 4 controles de foco o más y/o un evento o más. Mediano riesgo: de dos a tres controles de foco. Bajo riesgo: un control de foco.

Las circunscripciones estratificadas de alto riesgo llevan medidas de prohibición de movimiento y se cumplen todas las medidas de refuerzo para controles de foco y eventos.

3.- Cada Director de Organismo, empresa o entidad, debe designar un facilitador para realizar la pesquisa diariamente a los trabajadores a la entrada de cada jornada e informar por la vía de Recursos Humanos a su respectiva Dirección Municipal y desde esta hacia las estadísticas de Salud Pública.

Es responsabilidad de la administración de cada entidad, organismo e institución que no entre en la jornada laboral diariamente ningún trabajador con manifestaciones de IRA.

Garantizar la pesquisa diariamente en círculos infantiles y en las instituciones escolares a niños y trabajadores e informar el resultado a la Dirección Municipal de Educación y desde esta hacia Estadísticas de Salud Pública.

4.-CONCENTRAR LOS ESFUERZOS Y LOS RECURSOS EN LAS ZONAS ESTRATIFICADAS CON MAYOR RIESGO.

El equipo técnico municipal de salud, realizará la estratificación del riesgo por áreas de salud, por Consejos Populares, por comunidades y Consultotrios del Médico de la Familia (CMF) y lo presentará a las autoridades del Grupo Temporal para la toma de decisiones en la planificación, organización de acciones y designación de recursos en función de neutralizar o controlar los riesgos en los sitios de mayor vulnerabilidad.

5.-Solo se permitirá la entrada a la provincia y al municipio de personas con autorización, lo que se controlará en los puntos de acceso de El Yarey y Las Cruces.

6.-Restringir la movilidad de personas y vehículos en el horario comprendido desde las 07.00 pm hasta las 05.00 am del siguiente día.

7.-Los vehículos en funciones de la producción o los servicios previamente identificados con la pegatina se exceptúan de la medida anterior.

8.-Emitir comunicación a los Organismos, Instituciones sobre la necesidad de un análisis de los vehículos, que realmente requieren el autorizo a circular en el horario regulado.

9.-Emitir un nuevo autorizo de circulación, que como premisa garantice la reducción significativa de los vehículos a circular.

10.-Realizar inspecciones conjuntas para la Fiscalización Estatal del Transporte y la Inspección Estatal de la Dirección General de Transporte y los Órganos de Control del Ministerio del Interior, que garantice el enfrentamiento nocturno para el cumplimiento de la restricción de la movilidad.

11.-Eliminar la salida y entrada al Municipio por motivos de trabajo a todos los organismos e instituciones. Los casos excepcionales serán autorizados por las autoridades correspondientes.

12.- Se informa a la población que los autorizo de viaje para fuera de la Provincia, solamente serán otorgados por la Gobernadora de Santiago de Cuba, solo en casos de fallecimientos, salidas del país o gravedad. En el caso del municipio autorizará la Intendente.

13.-Fortalecer las acciones de control en los puntos de entrada y salida del Municipio para el cumplimiento estricto del Protocolo.

14.- Se mantiene el transporte de carga y distribución de mercancías y otros que cumplen misiones especiales como:

Vehículos de la Empresa Eléctrica en funciones de trabajo.

Las pipas que transportan combustible o agua

Transporte de Gas manufacturado

Taxis que transporten viajeros que hayan arribado al país en ese horario.

Otros de régimen especial. (Ambulancias y carros fúnebres).

15.-Se exceptúan de estas medidas los Vehículos con matrículas con letras F, M, D y los autos de Turismo conducidos por extranjeros.

16-Evaluar por cada Entidad la reducción al mínimo de la movilidad de los vehículos en horario diurno, según la tarea imprescindible asignada

17.-Se activó un punto de depósito de autos y motos en la Dirección Municipal de Transporte, para aquellos choferes infractores que sean sorprendidos en la vía pública violando lo establecido por la Ley.

18.-Se Suspenden los trámites en la Unidad Estatal de Tráfico, solo se realizarán los trámites relacionado con venta de Cartas de Portes para los Trabajadores por Cuenta Propia de la actividad de Carga.

19.-Se suspenden las actividades de la escuela de educación vial y conducción.

20.-Se suspenden los trámites relacionados con el registro de vehículos.

21.-Se garantiza un rutero que cubrirá las rutas Nápoles – Macario – Blanquizal, para el traslado de los trabajadores imprescindibles previa coordinación de las empresas con las direcciones de transporte.

22.-Garantizar diariamente el transporte para las acciones de prevención y enfrentamiento a la Covid-19 por el personal de Salud Pública.

23.-Establecer un registro en los puntos de contención para el control de personas y vehículos que salen o entran del municipio y la provincia por contar con autorización y de los que se viran por no contar con el documento.

24.-Se informará al Grupo Temporal de Trabajo Municipal los vehículos que fueron retornados y que no se permitieron continuar, reflejando en dicha información el número de la matrícula.

25.- Realizar venta de módulos en los barrios donde se encuentren los eventos.

26.-Incrementar el servicio a domicilio en el Sistema de Atención a la Familia (SAF), sin costo para el beneficiado.

27.- Establecer un control diario de la producción de alimentos y las ventas de los productos de primera necesidad que no son normados en las unidades industriales.

Se realizarán las ventas a los trabajadores que se mantiene frente a la producción de alimentos y en los hospitales de aislamientos.

28.- Potenciar el funcionamiento de las unidades gastronómicas y los servicios como fondas con comidas para llevar y a domicilio.

29.- Mantener servicios móviles existentes en las zonas donde no existe la red tradicional de gastronomía en cada uno de los Consejos Populares.

30.-La Coordinación de los Servicios organizará con las cadenas de TRD y CIMEX, la distribución de los alimentos (módulos de pollo y otros) de manera tal que se restablezca el orden en las colas.

Puntualizar diariamente la estrategia de distribución por bodegas y tiendas distribuidoras.

Asegurar el abastecimiento de los mercados y placitas, además de los envíos a Santiago de Cuba y vincular a los productores en barios.

31.- Se prohíbe la estancia de personas, en cualquier horario, en lugares públicos como parques y plazas.

32.- Se aplicará el Decreto Ley 31 a todos los infractores de las medidas de prevención de la Covid-19, por las siguientes causas:

El no uso o uso incorrecto del nasobuco.

La no existencia de los pasos podálicos, soluciones de agua clorada o alcohólica en las entidades estatales, de servicios a la población, formas no estatales, así como las asociaciones no gubernamentales.

La permanencia de personas en áreas de estar y parques.

Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos.

La utilización de áreas culturales y deportivas.

La realización de ejercicios, juegos o estancias en la vía pública.

La realización de Fiestas de cualquier índole.

Otras disposiciones que normen las autoridades sanitarias.

33.- Las administraciones de las entidades aplicarán en sus colectivos el teletrabajo y el trabajo a distancia. Los consejos de dirección serán responsables de definir qué trabajador laborará en estas modalidades, según el cargo que desempeña y determinan la permanencia en el centro de los mayores de 60 años y demás personas vulnerables.

34.- En las áreas de concentración donde se brindan servicios de Trabajo por Cuenta Propia, se mantendrán aquellas donde sea posible aplicar con efectividad las medidas organizativas que permitan el distanciamiento.

35.- Incrementar las acciones de control sobre los precios abusivos y especulativos.

36.- En coordinación con la Fiscalía y el Departamento Ideológico del Comité Municipal del Partido: efectuar acciones preventivas y de generalización de los resultados por los medios de comunicación masiva. Realizar juicios ejemplarizantes.

37.- Limitar, durante los próximos 15 días, el servicio de los bancos solo a depósitos estatales, pago de salario y cajero automático.

38.- Se incrementará el patrullaje con la presencia de la Policía, exigiendo el uso del nasobuco, el distanciamiento físico y el cumplimiento de estas disposiciones.

39.- Los conductores que se detecten violando el horario, pasada las 7:00pm, sin la autorización y no tengan una justificación objetiva serán trasladados a las Estaciones de la PNR y se le retirará la chapa y la documentación, independientemente de la multa y la medida administrativa.

40.- La fuerza de la PNR junto a inspectores de transporte incrementarán el enfrentamiento a partir de las 7:00pm hasta las 5:00 am.

41.-Establecer como horario para la entrega de turnos en las tiendas Moneda Libremente Convertible (MLC) los domingos a las 8:00am. Realizar sistemáticos operativos en el horario antes de las 05:00 horas, para detectar la presencia anticipada de personas en las colas.

42.- En la tienda en MLC solo puede estar la persona que va a comprar.

43.- En el cajero automático es obligatorio el distanciamiento y realizar la desinfección por medios propios.

45.-Realizar las ventas solo a los residentes y personal del municipio donde esté ubicado el establecimiento, el documento que lo acredite será el Carné de Identidad.

46.-Se reforzará el control al cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias en los barrios con la participación de las organizaciones de masas, delegadas, inspectoras y las brigadas de enfrentamiento.

47.-Los delegados del Poder Popular exigirán por el cumplimiento de las medidas intersectoriales y del control de viajeros.

48.-Activar los Grupos de apoyo comunitario en cada Consultorio del Médico de la Familia.

49.-Se realizará pesquisa en centros laborales que permita la búsqueda activa de pacientes sintomáticos.