Yate Granma: un desembarco y una epopeya

El yate Granma no es tan solo un nombre, no es tan solo una embarcación. El yate Granma encierra una epopeya de significado eterno para la historia de un pueblo que vio regresar la luz de la libertad el 2 de diciembre de 1956, cuando Fidel Castro y otros 81 patriotas desembarcaron por Playa Las Coloradas, en la costa sur de Oriente.

Zarpar para el yate Granma era la tentación movida por el espíritu redentor de la Generación del Centenario, que amenazada constantemente por la despiadada dictadura de Fulgencio Batista, tuvo que partir a la hermana nación de México para sembrar la semilla del sueño de libertad para la Patria amada.

Era ya 25 de diciembre, 1:30 de la madrugada, los 82 expedicionarios, con ropas y pertrechos, abordan la embarcación que estaba diseñada solamente para transportar 20 personas. Lluvia copiosa y fuertes vientos. Sin temor a nada, van decididos los hombres libertad a la odisea de un arriesgado viaje.

Contra viento y marea, navegó el yate Granma, y llegó a costas cubanas con dos días de atraso por el azar de la naturaleza. Trajo a los 82 expedicionarios, no si antes ser testigo del humanismo y solidaridad de Fidel Castro, cuando detuvo la marcha hasta encontrar al piloto Roberto Roque, que había caído al mar.

Al no poder desembarcar en el lugar previsto, aquellos valientes tuvieron que enfrentar los primeros enemigos durante las dos horas que tomarían para llegar a tierra. Mosquitos, jejenes y cangrejos, la hierba cortadera, una manigua tupida de mangle donde se enredaban y lastimaban las piernas, los cuerpos… y se rompían las botas, los uniformes, la piel.

El yate Granma, lleva para siempre el gran significado de la libertad lograda, del embrión de las gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, a partir de la creación ese 2 de diciembre del Ejército Rebelde triunfó definitivamente sobre el mal y con él llegó la victoria eterna del Primero de enero de 1959.

