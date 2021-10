Virgilio, cederista de décimas y memorias

Virgilio Estrada Estrada es un cederista de Contramaestre, municipio de la provincia de Santiago de Cuba. Negro, de mirada profunda y verbo elocuente que en las tardes recorre su barrio y juega a las décimas con sus amigos y vecinos.

Este cubano de pura cepa es fundador de los CDR y cuando la organización recién cumple su aniversario 61 de fundada, nos cuenta que al crearse él vivía en las montañas y allí también se experimentó el entusiasmo de la idea concebida por el Comandante Fidel Castro.

Las memorias detalladas las relata para Radio Grito de Baire.