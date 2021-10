Nacimiento de una leyenda: Che

La serenidad y firmeza de su carácter hacían sin que pareciera un hombre temerario. Argentino de nacimiento y cubano por convicción, Ernesto Guevara de la Serna (Che) es un paradigma de hombre justo e intransigente revolucionario, que inspira a la juventud mundial por la grandeza de su personalidad.

El Che no tuvo una infancia difícil ni mucho menos marcada por la pobreza, sin embargo sintió muy hondo las calamidades sufridas por la América toda, conocidas estas en su viaje aventura por algunos países del Continente, una vieja moto y su gran amigo Alberto Granados serían testigos de su crecimiento humanista y revolucionario.

Este héroe de América Latina y del mundo, poseía una preparación cultural envidiable, médico de profesión y con un espíritu aventurero que contrastaba con la seriedad que imprimía a sus acciones, cada vez más ligadas a los desposeídos.

En México conoce a Raúl Castro y este le presenta a su hermano Fidel, líder del proceso revolucionario cubano y responsable de la preparación de la expedición del yate Granma.

Una noche de conversación bastó para que el argentino comprendiera la alta capacidad de Fidel como organizador de la lucha armada, para encontrar el objetivo primario de su vida, para unirse a la tropa que lo llevaría a a convertirse en El Guerrillero Heroico de la sierra y el llano, protagonista de varias hazañas, donde la toma de un tren blindado y la victoria de Santa Clara le dieron su madurez política.

Crecía la Revolución y con ella el Che, uno de sus hijos más activos, aquel que asumió con más valor que conocimientos la dirección del Ministerio de Industria y la presidencia de la Banca cubana.

Otras tierras del mundo reclamaron el concurso de sus esfuerzos y su convicción de internacionalista lo llevó al Congo y luego a Bolivia. En la Quebrada del Yuro,tras largos meses de asedio y persecución, el 8 de octubre de 1967 fue hecho prisionero, un día después es asesinado el Hombre leyenda que mirando a los ojos de la muerte exclamó; póngase sereno y apunte bien, va Ud a matar a un hombre.

Se equivocaron sus asesinos, Che Guevara vuelve a nacer los 9 de octubre en cada niño que ríe, cada obrero que se aferra en la calidad de trabajo, cada médico internacionalista, en cada hombre o mujer que construye un futuro mejor.

