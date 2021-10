María Amelia el destino de una cederista en permanente revolución

La celebración del aniversario 61 de los Comités de Defensa de la Revolución es un acontecimiento en el que estamos involucrados la inmensa mayoría de los cubanos. Se trata de una festividad popular que aun en tiempos de pandemia moviliza emociones y compromisos, como los que María Amelia, una veterana cederista del municipio Contramaestre, nos revela en el siguiente trabajo.

Este es el popular barrio “La Cuba” en el santiaguero municipio de Contramaestre. Aquí ha vivido siempre María Amelia, una cederista convencida quien dirige la zona desde hace veinte año.

