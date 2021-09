Busquemos la paz y la armonía del mundo

En 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz, con el objetivo de que se prestara en esta fecha particular importancia al desarrollo social y económico de los pueblos, con énfasis en asuntos tan relevantes como la pobreza, el hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medioambiente y justicia social.

Como podemos ver, la paz no es exclusivamente ausencia de guerra, la paz es sobre todo, un estado de bienestar, tranquilidad, seguridad, armonía.

