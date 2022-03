Sabotaje que despuntó la disyuntiva de “PATRIA O MUERTE”

Es 4 de marzo de 1960,a pocos minutos de dar el reloj las 3 y 10 de la tarde una fuerte explosión ocurrió en el muelle de la Pan American Docks, en la rada habanera, que destruyó parte de las bodegas del Vapor francés La Coubre del que se descargaban 76 toneladas de municiones.

Un hongo de humo negro de más de mil metros se elevó en el cielo de la capital cubana, anunciando el desastre que provocó muerte y centenares de mutilados y heridos.

De inmediato la ciudad salió de su ritmo habitual y un concierto de sirenas, ambulancias y patrullas anunció la movilización de los servicios de urgencias, mientras la mala nueva se repetía de boca en boca y el pueblo acudía espontáneamente, sin amedrentarse ante el peligro a cooperar con las autoridades.

En el momento de la explosión el Comandante Ernesto Che Guevara estaba en una reunión en el edificio del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Después de escuchar la detonación y ver la nube de polvo subiendo sobre La Habana, se dirigió hasta el lugar del atentado terrorista y pasó las siguientes horas prestando atención médica a obreros y soldados heridos, muchos de ellos con lesiones fatales.

Transcurrido un breve tiempo mientras cientos de personas estaban involucradas en una operación de rescate organizada por las FAR una segunda explosión , aún más poderosa, hizo desaparecer la popa de la embarcación y tuvo como víctimas a las personas que voluntariamente fueron a socorrer a los heridos.

Este hecho ,al día siguiente, adquirió una especial relevancia para la historia de Cuba.

Frente al intento de aterrorizar al pueblo cubano para que desistiera del esperanzador camino recién emprendido la respuesta fue la de resistir y luchar hasta la última gota de sangre.

Esa decisión fue patentizada por el Comandante en Jefe Fidel Castro en la despedida de duelo de las víctimas del sabotaje en el Cementerio de Colón en La Habana, el 5 de marzo de 1960 cuando proclamó:

“Y no solo que sabremos resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer cualquier agresión, y que nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria: la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía: libertad quiere decir patria. Y la disyuntiva nuestra sería Patria o Muerte”.

“ … ¡Cuba no se acobardará, Cuba no retrocederá; la Revolución no se detendrá, la Revolución no retrocederá, la Revolución seguirá adelante victoriosamente, la Revolución continuará inquebrantable su marcha!”

Hoy a 62 años de la explosión del vapor “La Coubre” cubanas y cubanos continuamos unidos aportando en todos los sectores socioeconómicos del país para hacer que la Revolución y la Patria vivan.