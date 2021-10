Un homenaje de pueblo a Camilo

La Plaza del Ferrocarril en el municipio de Contramaestre de la provincia de Santiago de Cuba, fue el escenario escogido para el Homenaje a Camilo Cienfuegos en el Aniversario 62 de su desaparición física.

Una pequeña representación del pueblo y sus principales dirigentes al frente, teniendo en cuenta las medidas higiénico sanitarias impuestas para evitar rebrotes de Covid-19, se reunió en este emblemático lugar donde hace más de un siglo comenzó la expansión de un caserío devenido ciudad.

En esta oportunidad de manera sencilla llegó el tributo a Camilo, también llamado el Héroe de Yaguajay, poesías declamadas por artistas pertenecientes al Sistema de Casas de Cultura y un comunicado leído por Deriyitsis Suárez del Toro Miembro del Buró Político Idiológico de la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio.

En las palabras pronunciadas se evidenció el significado que tiene para los cubanos rendir tributo a Camilo cada 28 de octubre por la grandeza que encierra su personalidad, su impronta en la memoria de todos y su capacidad para irradiar alegría en el pueblo. Se reconoció la valentía del Comandante rebelde Camilo Cienfuegos, que ganó el sobrenombre de ell Héroe de Yaguajay tras la derrota del ejército de Batista en esa localidad en el año de 1958.

La dirigente juvenil hizo una síntesis biográfica de la vida y obra revolucionaria del Señor de la Vanguardia, el niño humilde de la barriada se Lawton en la Habana, el joven universitario que se mezcló en las luchas universitarias contra la dictadura, el expedicionario del Granma, el guerrillero de la Sierra Maestra, el barbudo que entró triunfante a la Habana el 8 de enero de 1959 y hombre de confianza de Fidel Castro, quien en pleno discurso se viró buscando a Camilo y preguntó: voy bien Camilo?

En un segundo momento del Homenaje el pueblo y sus principales jefes del Partido y el Gobierno partieron en peregrinación hasta los altos del puente ubicado en la carretera central y arrojaron flores a nombre de todo el pueblo de Contramaestre.



