Historiador de Contramaestre recibe Premio Provincial de Historia

La Filial de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en Santiago de Cuba distinguirá la obra de toda la vida del historiador del municipio Contramaestre Andrés Núñez Lora con el premio provincial de historia Arturo Duque de Estrada. El destacado docente, investigador y escritor contramaestrense ha entregado más de cincuenta años de su vida a la noble tarea de rescatar, divulgar y defender la memoria histórica de su terruño y la nación cubana.

El Premio Provincial de Historia Arturo Duque de Estrada para este humilde contramaestrense, es un reconocimiento a tantos años de entrega a investigación y enseñanza de la historia.

Andrés no pierde un minuto y en cualquier esquina de Contramaestre ejerce el magisterio de la historia. Es algo que trae en la sangre, herencia de sus raíces mambisas.

Su formación como historiador también la debe a su padre.

Participante en cuanto evento local, provincial, nacional e internacional se convoca, el Grito de Baire ha sido una de sus pasiones.

Ahora que ha merecido el Premio Provincial de Historia en Santiago de Cuba, es que Andrés Núñez Lora repara en el camino andado hasta aquí…

Con ese carácter humilde y apasionado, Núñez Lora recibe el premio Arturo Duque de Estrada de la Filial de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba. Y lo acepta haciendo lo que mejor sabe: mostrando a los jóvenes de Contramaestre de dónde venimos y hacia dónde vamos.

