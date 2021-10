Cuba no olvida a sus hijos dignos

Seis de octubre de 1976. Cuba se vistió de luto. Un pájaro plateado caía gravemente herido en las profundidades del Mar Caribe por la maldad y odio del enemigo.

Fue el crimen de Barbados, el que dejó un profundo dolor al pueblo cubano. Setenta y tres personas a bordo en vuelo de un avión de cubana, se despidieron sin ver sus familias, sin ver realizado quizás sus más anhelados sueños.

Una carga explosiva apagó la sonrisa de hombres y mujeres comprometidos con el mañana, de cincuenta y siete cubanos, once guyaneses y cinco coreanos, de quienes en plena flor de sus vidas no pudieron ver más brillar el sol.

Cuba aún llora la ausencia de los integrantes del equipo juvenil de esgrima de la Isla, de esos jóvenes que compitieron exitosamente en el IV Campeonato Centroamericano y del Caribe, quienes regresaban con el oro colgado en sus pechos.

Sin embargo, manos asesinas apagaron la felicidad porque a los reaccionarios le molesta el brillo de la Patria.

A 45 años sin nuestros jóvenes esgrimistas, la Plaza de la Revolución no borra aquellas lágrimas, al saberse continuadora de esos rostros tristes.

A 45 años, Cuba rechaza el odio de una maquinaria imperialista, cuyas manos heredadas de la ignominia, son las mismas de los gringos organizadores de aquel sabotaje.

Hoy el llanto se traduce en acciones por un mundo mejor, más justo; por patentizar que estamos dispuestos a combatir, de ser mejores soldados en cada trinchera de la nación.

Frente a esta pandemia, continuar trabajando con productividad; hacer de la escuela la mejor virtud; que los niños pinten felices el mejor dibujo de estos tiempos y que artistas y periodistas se inspiren en su mejor creación, junto a familiares de los mártires de Barbados, es el mejor tributo de la Isla, la que no olvida a sus hijos dignos.