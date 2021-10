Crimen de Barbados, suceso imposible de olvidar

La nación cubana nunca imaginó que en el año 1976 sucedería uno de los peores actos terroristas ocurridos en el hemisferio occidental, el Crimen de Barbados. Hecho que guarda las páginas de nuestra historia con profundo pesar.

Setenta y tres personas, incluyendo la tripulación, viajaban en el DC-8 de fabricación estadounidense, que se dirigía a Jamaica desde Barbados con destino a La Habana.

Luis Posada Carriles y Orlando Bosch autores del horrendo crimen quedaron hasta los últimos días de su vida impune. Ellos prepararon todas condiciones en Caracas, Venezuela, y siempre contaron con el apoyo de la CIA.

Wilfredo Felo Pérez y Miguel Espinosa Cabrera pilo y copiloto respectivamente de la aeronave eran los encargados de regresar a nuestra Patria, entre otros pasajeros, a los veinticuatro integrantes del equipo juvenil de esgrima de Cuba, quienes venían de ganar todas las medallas de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe, logro sin precedente en la historia de esta modalidad deportiva.

Sin embargo, no pudieron compartir su felicidad con sus seres queridos. Decenas de familias quedaron con un luto irreparable. A lo largo de estos cuarenta y cinco años hemos conocidos disimiles de historias, hijos que relatan como recuerdan a sus padres, relatos de amor inconcluso que quedaron tronchados por este infortunio. Tantos sueños y proyectos en el reino de la tierra quedaron por cumplir.

Este acontecimiento demostró cuánto puede sufrir un pueblo por el solo hecho de andar un camino independiente y soberano, ese que elegimos tomar desde 1959.

Pero Cuba no olvida porque como dijera nuestro comandante en Jefe Fidel Castro en el sepelio de las víctimas del Crimen de Barbados ¨(…) ¨ nuestros atletas sacrificados en la flor de su vida y de sus facultades serán campeones eternos en nuestros corazones. Nuestros tripulantes, nuestros heroicos trabajadores del aire y todos abnegados compatriotas sacrificados cobardemente ese día, vivirán eternamente en el recuerdo, en el cariño y la admiración de nuestro pueblo (…) ¨.