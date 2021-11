Contramaestre conoce la talla del mártir Rodolfo Rodríguez Benítez.

Contramaestre, territorio que supera los 106 mil habitantes en el oriente de Cuba, mantiene verdadero apego a su historia y la Revolución Cubana: se enorgullece este 23 de noviembre al rendir especial tributo a uno de sus hijos mártires, ¨Rodolfo Rodríguez Benítez¨, en el Aniversario 63 de su caída en combate contra las fuerzas del dictador Fulgencio Batista.

Homenaje a Rodolfo Rodríguez Benítez frente a su residencia en Contramaestre.

Rodríguez Benítez fue un joven, que en plena adolescencia, comprendió que frente los males que padecía Cuba antes de 1959, el camino expedito era la lucha armada en acompañamiento a Fidel Castro. De ahí que supo madurar en el campo de batalla, convencido de que ¨cuando se lucha siempre por una causa justa se alcanza la victoria¨, sentenció Rodolfo, en una de sus misivas a querida madre Artemia.

Jóvenes reclutas rinden homenaje al inolvidable revolucionario Rodolfo Rodríguez Benítez.

La jornada congregó en calle 11 entre 2 y 4 del céntrico reparto ¨Rodolfo Rodríguez¨ -lugar donde residió el revolucionario- a familiares, vecinos y una representación de este pueblo: pioneros de la Secundaria Básica Urbana y trabajadores de la fábrica de confecciones textiles, ambos colectivos identificados con el nombre del combatiente. Además, alumnos de la escuela William Soler y miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, todos comprometidos con el legado de Rodolfo para que continúe palpitando una Patria Libre e Independiente.

Estudiantes de la Escuela Politénica William Soler en homenaje al mártir.

Estudiantes de la Secundaria Básica Rodolfo Rodríguez honran al mártir de su centro escolar.

