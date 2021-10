Contramaestre con 45 años de Poder Popular

Con el despliegue de valiosas iniciativas emanadas de intercambios directos entre la dirigencia del gobierno municipal con líderes comunitarios, periodistas, comunicadores y representantes de organismos del Estado, Contramaestre puso en marcha un amplio programa de actividades, para celebrar el Aniversario 45 de la creación de los Órganos Locales del Poder Popular.

Aprovechando los espacios de participación ciudadana y haciendo coincidir con la significativa fecha del 10 de octubre- día en que inició la Revolución cubana en 1868 – , el Concejo Popular “Frank País García”, se convirtió en el anfitrión de la apertura de la jornada por los 45 años de fundados los Órganos Locales del Poder Popular, la que se extenderá hasta el venidero 2 de diciembre.

El encuentro con generaciones que han transitado por el gobierno del pueblo en este terruño del oriente de Cuba, puso especial distinción al comienzo de la jornada, al recibir el ganado reconocimiento moral por tantos años de entrega desinteresada , como también los momentos culturales reservados por el movimiento de artistas aficionados del patio.

De lujo se visten por estos días, las plataformas digitales con radio grito de Baire y la Corresponsalía TV desde Contramaestre, a partir de que varios productos comunicativos realzan la historia del Poder Popular en esta jurisdicción, de sus delegados en las comunidades y de todos aquellos que en diferentes mandatos han realizado valiosos aportes en virtud de la calidad de vida de los contramaestrenses.

El colofón de las iniciativas que ponen los 13 consejos populares radicados en este municipio lo signará la Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular, el propio 31 de octubre, como muestra elocuente y viva de la creación de este órgano en 1976.