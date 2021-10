CDR, la fuerza de un país

La Revolución cubana desde su triunfo el 1ro de enero de 1959, está constantemente agredida por su política, su economía y su ámbito social. En los primeros años de la victoria revolucionaria, el imperialismo en su afán de recuperar la isla perdida desplegó una avalancha de crímenes, ataques terroristas, bombardeos de aeropuertos, intentos de asesinato a los principales líderes, entre otras patrañas.

Ante este panorama de odio, Fidel Castro Ruz, líder indiscutible del proceso revolucionario, el 28 de septiembre de 1960, en las afueras del Palacio Presidencial decide, junto al pueblo, crear una Organización de masas con el propósito de aglutinar a los seguidores de la Revolución y proteger sus conquistas desde los barrios cubanos.

Surgen de esta manera los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) .

Los cubanos bajo el principio de que en cada cuadra exista un Comité se afiliaron y sus esfuerzos se multiplicaron en el cumplimiento de tareas o misiones que no escapan a ninguna esfera. Los cederistas cubanos apoyaron la Campaña de Alfabetización, en la Salud su aporte es indispensable, las donaciones voluntarias de sangre son fecha de reconocimiento, la economía recibe su impulso en labores agrícolas, trabajos voluntarios, embellecimiento de áreas públicas, entre otras muchas acciones.

Los CDR cuentan con más de 7 millones 600 mil miembros que no miden ni el tiempo ni el peligro para dar su paso al frente en la defensa de la Revolución; donde la vigilancia es su principal fortaleza, duros golpes de respuesta a quienes intentan entrar de manera clandestina drogas, armas y otros artículos y materiales que dañarían, sin dudas, al pueblo cubano.

En los CDR está la principal fuerza de esta Revolución cubana, ejemplo de justicia social, equidad, internacionalismo y solidaridad.