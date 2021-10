Camilo: hombre de tradición en aguas de Contramaestre

En tu octubre, el Contramaestre recibe sus flores como perpetuo recuerdo. Con la tradición se evoca al humilde sastre habanero, Camilo Cienfuegos, que dejó atrás el oficio para salvar la bandera en manos de la esclavitud.

El brillo de tus ojos habla de la grandeza de un guerrillero que desde temprana edad, escogió por férrea voluntad el camino del bien para aniquilar el lastre de la maldad enemiga.

La libertad como meta fue el anclaje que te declaró hombre victorioso de Vanguardia; como el caudillo inmaculado que defendió a la Revolución por la salud de sus hijos; como la estampa de Jesucristo en la historia universal.

Las aguas cálidas del río Contramaestre hoy veneran las leyendas del Héroe de un gran corazón, del Camilo, cuya acción y pensamiento se convierten en memoria eterna. La plenitud de su gloria se reafirma como símbolo sagrado de la Patria amada; como Comandante del alba.

Y esa flor en el regazo de nuestro río que no te sepulta, rememora tus pasos sobre el tiempo que estremece aún tus imágenes para acercarnos a tu esencia de guerrero; de un cubano que su pueblo lo siente muy cercano, indetenible.

Este 28 de octubre, el Contramaestre eterniza tu presencia con el sagrado compromiso que la justicia plena se conquista construyéndola; que la dignidad y la rebeldía son valores que no se negocian para mantener viva la Revolución, para seguir siendo hombres y mujeres verdaderamente libres. ¡Gracias, Camilo!

