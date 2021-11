Amado Rosales, valiente hasta en su muerte, recordado para siempre

José Amado Rosales es un mártir del suroriental municipio de Contramaestre que se recuerda por su coraje y valentía. Su herencia mambisa le posibilitó conocer cómo fue sometida nuestra isla bajo el yugo español, con lo que fue creando una identificación con la necesidad de lucha por la libertad de Cuba.

Cortador de caña, ayudante de chofer fueron algunas de las tantas labores desempeñadas por este patriota al que muchos recuerdan en la zona de Ventas de Casanova, Bungo y Pueblo Nuevo con especial admiración y cariño. Sesenta y tres años han transcurrido de la muerte de Amadito Rosales, héroe que siempre será recordado por su coraje, dignidad y principio revolucionario.

Escuchar Audio (*)



