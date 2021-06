Luz y felicidad para un Héroe: Ramón Labañino

Me levantan a las tres de la mañana, me encadenan los pies, la cintura, me ponen esposas. Una cadena va de los pies a la cintura, me ponen unas esposas y encima de eso, una caja negra. No puedes mover las manos para nada, te cortas la piel (…).

Así describiría años más tarde Ramón Labañino Salazar, uno de los Cinco Héroes su traslado hacia una de las cárceles más brutales de Estados Unidos donde tendría que cumplir una cadena perpetua, más 18 años.

Un Héroe del silencio que este 9 de junio cumple 58 años de edad. Un cubano que desde las entrañas del monstruo pudo evitar y tronchar diversos actos terroristas que perjudicarían la vida económica y bienestar de la Isla caribeña. Hombre que estuvo cerca de peligrosos terroristas como Orlando Bosch o de personajes como los de la Fundación Nacional Cubano.

Ramón Labañino disfruta de la libertad desde el 17 de diciembre del 2014 como parte de un acuerdo humanitario alcanzado entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Hoy nuestro pueblo le da muestras de cariño, respeto y admiración por su inigualable labor.

Un Héroe de carne y hueso, sí, de esos que asombran por su valor y cualidades como la humildad. Él, al igual que Gerardo, René, Fernando y Antonio, Cuba le agradece porque como dijo nuestro querido Comandante en Jefe !Volverán! Y regresaron con la actitud y valor de los Maceos.