Fidel y el Presidio Modelo a 66 años

“Después de veinte meses nos sentimos firmes y enteros como el primer día. No queremos amnistía al precio de la deshonra”. Fue esta frase convicción profunda de Fidel Castro y los 29 jóvenes confinados en el Presidio Modelo acusados de los asaltos a los cuarteles Moncadas en Santiago de Cuba Y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo.

El tirano Batista en mayo de 1955 trató de condicionar la amnistía señalando que se haría realidad, si los asaltantes abandonaban su actitud revolucionaria; pero nada corrompía las doctrinas que defendían ni menguaba las ansias de libertad.

Los moncadistas hicieron de la cárcel una aliada, allí estudiaron los textos de Marx, Engels, Lenin y Martí que preparaban la próxima etapa de lucha; y desde el propio presidio Fidel guiaba las acciones que debían realizar la FEU de La Habana y Oriente, el Partido Socialista Popular, el Frente Cívico de Mujeres Martianas, el Comité de Madres de los Presos Políticos, entre otros.

La batalla por la libertad de los moncadistas del Presidio Modelo fue difícil pero el 15 de mayo se convirtió en un hecho. El pueblo tomó la estación de ferrocarril esperando la llegada del tren de Batabanó. Entonces Fidel declaró: “Las puertas adecuadas a la lucha civil me las han cerrado todas, como martiano pienso que ha llegado la hora de tomar los derechos y no pedirlos, de arrancarlos en vez de mendigarlos…”, así que no queda más solución que la del 68 y el 95”.

Al valorar la connotación de este suceso para la historia de Cuba, el historiador Mario Mencía resaltó que ¨sirvió para atacar y debilitar a la tiranía en un marco legalmente permitido que esta no pudo eludir; incentivó la actividad política contra el régimen de amplios sectores ya que apeló a sentimientos positivos y justos; promovió un gran despliegue publicitario que atrajo el interés sobre los revolucionarios, y lo más importante: significó un viraje de la situación política del país a favor de la vanguardia revolucionaria¨.

A 66 años de la salida de Fidel y los moncadistas del Presidio Modelo se rememora el acontecimiento que consolidó ideales revolucionarios de amor a la libertad, a la justicia y a la Patria, ideales que aún hoy, son razón de ser de esta Isla.