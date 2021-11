Fidel es Patria, Humanidad, Revolución

La presencia del Padre no se extingue porque es luz en medio de la calma y la tormenta. Los agradecidos te acompañan hasta la eternidad, impregnados de Revolución, justicia, paz.

Aunque te dimos el último adiós hace 5 años con un silencio inigualable, continúas siendo la brújula que orienta el camino. Hombres como tú nunca mueren, porque tu virtuosismo trasciende por los siglos de los siglos.

Tu Cuba aún extraña tu ausencia, porque aprendimos de tu dignidad, de tus principios. No hay nudos en la garganta, porque el coraje se impone ante la maldad enemiga. Tu nombre, marcado en cada piel, nos conduce a nuevos desafíos, a sacrificadas metas.

Te miramos satisfechos, al saber que el imperio nunca pudo contigo; te sabemos de memoria Comandante. Como una estrella que ilumina y guía a su pueblo, te recuerdan tus hijos; esos niños que tienen escuelas y educación gracias a ti, al igual que esos campesinos que reverdecieron sus campos para hacer noble su labor.

Fidel, tus frutos se multiplican en la Patria, donde se esparce la luz para dejar atrás la sombra del cuartel; en la miel que endulza saberes cotidianos; en el clavel que eterniza el amor sincero, la amistad y la pureza.

Fidel, es el nombre por siempre sembrado en el alma de su pueblo; es el líder que cabalga en el tiempo indetenible que edifica el proyecto revolucionario; es la libertad personificada por el bien de los hombres.

Fidel, es la esperanza que se aferra hacia un mañana de aciertos, hacia una continuidad de victorias y de insurrección. Fidel es el inmortal que tiene mucho adentro; el hombre grande que nace, muere y vuelve a nacer. De sus cenizas se levanta cual fénix, y gigante más que un sol.

Con su muerte comienza el camino, la larga vida, porque decir Fidel es decir Patria, humanidad, Revolución.

