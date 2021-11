Tras los pasos del reinicio escolar

Tras los pasos del reinicio, las escuelas de Contramaestre cobraron vidas este 8 de noviembre. No importó el cielo gris etiquetado por un frente frío. Las calles y avenidas relucían de colores sin el acostumbrado brillo del sol. La mañana amaneció distinta; enardecía el ir y venir por calles y avenidas. Corazones agitados resplandecían en los pupilos alegres.

Era el placer de un reinicio escolar con niños, adolescentes y jóvenes inmunizados contra la Covid-19, con las mochilas cargadas de sueños. Sin temor se marchaban a las aulas con los nervios bien calmados. La palidez del cielo acompañaba a generaciones diversas, felices en su gran fiesta.

En la plaza, Martí sonreía al ver sus discípulos. Maestros y profesores prepararon la bienvenida. Canciones, poesías, baile y hasta actuaciones de payasos avivaron la húmeda mañana en cada trinchera estudiantil. La bandera de la estrella solitaria y el Himno de los cubanos, fueron cómplices del reencuentro; de una celebración única en el mundo, que en presencia de una pandemia, protege la vida que se cultiva en cada escuela.

Retomar las clases para asegurar la continuidad de las metas, es el desafío de alumnos y educadores; mas las mentes están prestas a los saberes para arroparse de conocimientos, para vencer los sueños de la utilidad, para asegurar el relevo de hombres y mujeres que a fuerza de trabajo creador, inteligencia y cientificidad, hacen indetenible el país.

Las escuelas volvieron a la vida, y el compromiso ya está en pié, porque a decir de Martí: “la educación empieza con la vida y no acaba sino con la muerte”.

