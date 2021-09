Joven Club de Contramaestre fieles al legado de Fidel

Los Joven Club de Computación y Electrónica en Contramaestre son fieles continuadores del legado del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien los creó hace 34 años con la misión de proporcionar cultura informática a la comunidad y contribuir a la formación de valores en el proceso de informatización de la sociedad cubana.

Para conocer sobre el trabajo en los Joven Club, marcado por la Covid-19, en los últimos meses, conversamos con su directora municipal Maribel Castillo Aroche (MCA).

MCA: Los Joven Club de Computación y Electrónica han venido fortaleciendo su trabajo en los últimos tiempos. En estos momentos nos encontramos digitalizando los archivos de la Oficina de Registro de Consumidores en Contramaestre y trabajando en el puesto de mando de vacunación contra la Covid-19. Hemos mantenido algunos servicios de los que ofertamos, con limitaciones, teniendo en cuenta las medidas orientadas por la máxima dirección del país.

¨Ha sido una etapa bastante complicada, pero no hemos dejado de hacer ni de cumplir con las tareas principales de nuestra entidad. Este año cumplimos dos veces los planes que se nos han propuesto, porque hemos sido constantes; la pandemia no es una limitante para nosotros continuar nuestro trabajo.¨

Periodista (P): ¿Cuánto han evolucionado los Joven Club teniendo en cuenta los servicios con los que iniciaron 34 años atrás y los que prestan ahora?

MCA: Se han incorporado nuevos servicios, aunque en los últimos meses no los hemos podido explotar por la situación con la pandemia, porque necesitan mucha interacción con la población. Nosotros prestamos hoy 29 servicios, con mucha demanda, entre ellos, la asistencia informática en las comunidades, las ventas de licencias de antivirus Segurmática, que las hemos mantenido en las diferentes empresas.

P: ¿Qué retos tienen hoy en Contramaestre los Joven Club?

MCA: Nosotros queremos infoalfabetizar en todas las comunidades del territorio, porque no hemos podido llegar a todas, y una de las misiones de los Joven Club es informatizar a la sociedad cubana, para lograr este sueño de nuestro Comandante en Jefe y que es nuestro principal reto.